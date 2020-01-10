Torununa kavuştu: HDP önünde 'evlat nöbeti' sonuç vermeye devam ediyor

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha, polisin çalışmasıyla yakınına kavuştu.