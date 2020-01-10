  • BIST 118.664
  • Altın 294,830
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -6 °C
»

Torununa kavuştu: HDP önünde 'evlat nöbeti' sonuç vermeye devam ediyor

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha, polisin çalışmasıyla yakınına kavuştu.
Torununa kavuştu: HDP önünde 'evlat nöbeti' sonuç vermeye devam ediyor

Güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu dün Şırnak Habur sınır kapısında 5 örgüt üyesi teslim oldu.

Teslim olanlardan birinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen G.A'nın yeğeni ve Halime Kadran'ın torunu İbrahim Halil Kadran olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan yetim ve öksüz yakınları için oturma eylemine katılan hala G.A. ile babaanne Halime Kadran, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla İbrahim Halil Kadran'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Hala ve babaannenin, ikna çalışmaları sırasında sürekli iletişim halinde oldukları İbrahim Halil Kadran'ı polisle birlikte terör örgütü PKK'nın elinden kaçması için yönlendirdikleri öğrenildi.

Böylece, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 130'uncu gününde yakınlarıyla buluşan aile sayısı 4'e ulaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak'tan ABD'ye flaş çağrı10 Ocak 2020 Cuma 18:46
  • İdlib'de 'ateşkes uygulaması' başlatılacak10 Ocak 2020 Cuma 17:43
  • Elektrik Kesintisi 11 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ10 Ocak 2020 Cuma 16:39
  • Türk vatandaşlığı AVM'lerde satışa sunuldu10 Ocak 2020 Cuma 14:59
  • BBP’li belediye başkanı MHP’ye geçti10 Ocak 2020 Cuma 14:54
  • İran: Ukrayna uçağının kara kutusunu incelemek aylarca sürebilir10 Ocak 2020 Cuma 14:47
  • Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar ve Hakan Fidan Moskova'ya gidecek10 Ocak 2020 Cuma 14:37
  • Ankara'da ekmek zammı iptal edildi!10 Ocak 2020 Cuma 13:43
  • Rusya'dan BMGK'ya Türkiye önerisi10 Ocak 2020 Cuma 13:42
  • Torununa kavuştu: HDP önünde 'evlat nöbeti' sonuç vermeye devam ediyor10 Ocak 2020 Cuma 12:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti