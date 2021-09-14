Tosuncuk ikinci kez hakim karşısında: Kimseye garanti gelir vaat etmedim

Çiftlik Bank'ın kurucusu tutuklu sanık Mehmet Aydın’ın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Aydın savunmasında, “Kimseye garanti gelir vaadi vermedim. Yaptığımızın ticaret olduğunu söyledim, insanları riskler için uyardım” dedi.

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, 2’si firari 20 sanıklı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Mehmet Aydın, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanıklar Niyazi Karakoç, Koray Hasgül, Cafer Çolak, 1 müşteki ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada, sanıklar ile müştekilerin avukatları da hazır bulundu.

"İMKAN VERİLİRSE ZARARLARI ÖDEYEBİLİRİM"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Mehmet Aydın, 4 sayfalık yazılı savunma hazırladığını söyledi.

Duruşmada yazılı savunmasını tekrar eden Mehmet Aydın, kimseye garanti gelir vaadinde bulunmadığını, insanları riskler için uyardığını söyleyerek, “Projeme güveniyordum. Suç örgütü kurduğum iddiası asılsızdır. Ben hiçbir çalışanıma kanun dışı talimatta bulunmadım. Bazı çalışanlar iyi niyetimi suistimal etmiştir. Mağduriyetleri gidermek için mal varlıklarımın iadesini talep ediyorum” dedi.

Aydın, Türkiye'de el konulan mallarının müştekilerin zararlarını karşıladığını, kendisine imkan verilirse zararları ödeyebileceğini, bu nedenle mağduriyetleri gidermek için Türkiye'de el konulan mal varlıklarının iadesini talep ettiğini söyledi.

MAĞDURLAR DİNLENİYOR

3 bin 762 mağdurun bulunduğu davada savunmasını yapan Mehmet Aydın, aynı mahkemede aynı suçtan yargılandığı ve 750 mağdurun bulunduğu farklı bir davada da hakim karşısına çıktı. Aydın’ın yargılandığı bu davaya bazı mağdurlar da katıldı. Sırayla duruşma salonuna alınan mağdurlar şikayetçi olduğunu söyleyerek, Çiftlik Bank’a ne kadar yatırdıklarını ve ne kadar alacakları olduğunu anlattı. Mağdur V.İ Çiftlik Bank’a 20 bin lira yatırdığını, 4 bin lirasını aldığını ancak 25 bin lira daha alacağı olduğunu söyledi. Başka bir mağdur ise, 13 bin 750 lira yatırdığını ancak hiç para alamadığını söyledi.

MAHKEME BAŞKANI İKNA EDEMEDİ

Çiftlik Bank’ı televizyondan gördüğünü söyleyen bir mağdur ise, “30 bin lira yatırdım. 5 binini geri alabildim. Diğerini alamadım. Ben duruşmalara gelip gitmek istemiyorum şikayetçi değilim” dedi. Mahkeme başkanının, “Şikayetçi olabilirsin, duruşmalara gelip gitmek zorunda değilsin” diye uyarmasın rağmen mağdur şikayetçi olmak istemedi.

AYDIN: BEN BU İNSANLARI KANDIRMADIM

Dinlenen 20 mağdurdan 19’u ise şikayetinden vazgeçmedi. Mağdur ifadelerinin ardından savunması için söz verilen Mehmet Aydın, ilk duruşmadaki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyerek, “Ben bu insanları kandırmadım. Bu insanlar yalan söylendiği için değil paralarını alamadığı için şikayetçi. Hiçbirini tanımam onlar beni televizyonlardan ve açılışlardan dinledi” dedi.

“BİZE PARAMIZI ÖDEYECEK MİSİNİZ?”

Aydın’ın savunmasının ardından izleyici sırasında oturan bir mağdur söz aldı. Mehmet Aydın’a soru sormak istediğini söyleyen mağdur, “Bize gerçekten paramızı ödeyecek misiniz? Ödeyecek paranız var mı?” diye sordu. Aydın da mağdura, “Zaten parayı ödemek için geldim. El koyulan mal varlıklarınla ödeyeceğim” dedi. Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Aydın’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

75 BİN YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hakkında, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yeni bir soruşturma dosyası açılan Aydın'la ilgili devam eden davada ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası isteniyor.