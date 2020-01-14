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Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi

Öldü haberlerini ortaya atarak peşine düşenlerden kurtulmaya çalışan Tosuncuk'un Brezilya'da olduğu belirlendi.
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi

Çiftlik Bank adı altında binlerce insanı dolandırarak milyonlarca lirayla ortadan kaybolan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da intihar ettiği yalanı basına servis edildi.

ÜÇ ÜLKE ARASINDA GİDİP GELİYOR

Peşine düşenlerden kurtulmak için böyle bir yalanı servis ettiren Mehmet Aydın, Çiftlik Bank mağdurlarının tuttuğu özel dedektifler tarafından bulundu.

Brezilya'da olduğu belirlenen Tosuncuk'un zaman zaman Paraguay ve Uruguay'a geçiş yaptığı da belirlendi.

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