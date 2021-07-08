Tosuncuk'un cebinden bakın kaç para çıktı

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Aydın'ın Türkiye'ye geldiğinde cebinde sadece 120 liraya karşılık gelen, 70 Brezilya Reali nakit para bulunduğu öğrenildi.

Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, ilk olarak Türkiye'den Arjantin'e, oradan da Uruguay'a geçip, burada inşaat şirketi kurduğu belirlendi.

Kurduğu şirkete bir süre sonra Uruguay devleti tarafından el konulunca, Brezilya'ya giden Mehmet Aydın'ın, burada da bir süre kaldıktan sonra Türkiye'ye teslim olduğu tespit edildi.

Teslim olduğunda Tosuncuk'un cebinde, 120 liraya karşılık gelen 70 Brezilya Reali nakit para bulunduğu öğrenildi.