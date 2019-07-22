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'Tosuncuk'un eşinin ifadesi ortaya çıktı

Kamuoyunda "TOSUNCUK" olarak bilinin Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın, 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında talimatla verdiği ifade ortaya çıktı.
'Tosuncuk'un eşinin ifadesi ortaya çıktı

Çiftlik Bank davasının tutuksuz sanığı Sıla Aydın'ın, Bursa Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla verdiği ifadesi, davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. İfadesinde şirket hakkında bilgisi olmadığını ileri süren Sıla Aydın, "Davanın diğer sanıklarını da tanımıyorum" dedi.

'MEHMET AYDIN'IN EŞİ OLDUĞUM İÇİN HAKKIMDA DAVA AÇILMIŞTIR'

Çiftlik Bank'ı bir yazılım şirketi olarak bildiğini, şirketin sahibi Mehmet Aydın'ın eşi olduğunu söyleyen Sıla Aydın, "İnsanların para yatırdığı ve bir şekilde kazanç sağladığını biliyordum. Ancak kesinlikle şirketin yönetiminde değildim. Pay sahibi de değilim. Bu şirketin nasıl işlediğini de bilmiyorum. Diğer sanıkların ise sadece ismen biliyorum. Belirttiğim gibi şirketin bir suç örgütü olduğunu bilmediğim gibi kesinlikle bir kazanç sağlamış değilim. Herhangi bir hissem de yoktur" dedi.

Yurt dışına para çıkardığı yönündeki suçlamaları kabul etmeyen Sıla Aydın, "Mehmet Aydın'ın eşi olduğum için hakkımda iddianame düzenlenmiştir" dedi.

'EV ALMAK İÇİN BİRİKTİRDİĞİMİZ PARAYA TEDBİR KONDU'

Sıla Aydın ifadesine şöyle devam etti:

"Mayıs 2017 ve Ağustos 2017'de Arjantin ve Uruguay'da 15'er gün olmak üzere iki kez bulundum. Eşim Mehmet Aydın ise Türkiye'ye dönmedi. Ayrıca bizim ev almak üzere biriktirdiğimiz para benim adıma bankadaydı. 2017 Ekim diye hatırlamadığım tarihte eşim benim hesabıma bu birikmiş parayı gönderince tedbir kondu. Şu anda parayı da kullanamamaktayım."

Suçsuz olduğunu söyleyen Aydın beraatine karar verilmesini istedi.

17 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mart 2018 tarihinde tutuklanmış, 2.5 ay tutuklu kaldıktan sonra 31 Mayıs 2018 tarihinde tahliye edilmişti. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede Sıla Aydın'ın, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak" suçlarından 7 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.

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