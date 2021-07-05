'Tosuncuk'un teslim olmasının arkasındaki şok gerçek: Hepsi düzmece çıktı

‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın, “Neden teslim oldun?” sorusuna, “Zorlandım. Ailemle büyük sorunlar yaşadım, ayrılma noktasına geldim” dedi ancak Brezilya’da hakkında verilen ‘sınır dışı kararı’ üzerine teslim olmak zorunda kaldığı ortaya çıktı

İnternet üzerinden kurduğu sanal oyun platformu Çiftlik Bank’ı saadet zinciri benzeri bir sisteme çevirerek 2 yıllık bir süre zarfında 80 bine yakın insanı 500 milyon liranın üzerinde dolandırıp yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın, Brezilya’da hakkında verilen ‘sınır dışı kararı’ üzerine teslim olmak zorunda kaldığı öğrenildi. Aydın’ın pişmanlık yasası ve benzeri birtakım hafifletici sebeplerden yararlanmak için teslim olduğu algısını yarattığı anlaşıldı.

HESAPLARINA AKTARILDI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) raporuna göre Aydın, kurduğu Çiftlik Bank’ıyla 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden 511,7 milyon TL toplamış. Paraların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kurulan Fame Game şirketine aktarıldığı, oradan da Çiftlik Bank’ın CEO’su ve kurucusu Mehmet Aydın’ın ve eşinin şahsi hesaplarına gönderildiği belirlenmişti.

AVUKATLARI 10 DAKİKA GÖRÜŞTÜ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 4 gün gözaltı süresi verdiği Mehmet Aydın’ı 3 avukat savunacak. 3 avukat dün sabah saatlerinde Aydın’la görüşmek için Emniyet’e geldi. Avukatlar Aydın’la yaklaşık 10 dakika görüştü. Aydın’ın 3 avukatından biri olan Fatih Kuş, görüşme sonrası, yurtdışına kaçırılan paralarla Bitcoin alındığı iddialarına, “Henüz yazılı ifadesi alınmadı, ailesinin baskısı ile teslim olduğu iddiaları yalan” dedi.

POLİSLER BELGELERİ İNCELİYOR

Aydın’ın resmi sorgusunun başlamadığı, polislerin Aydın’ın yanında getirdiği şirket belgeleri ve alacaklılar listesini inceledikten sonra soruların hazırlanarak resmi sorguya geçileceği belirtildi.

BİRİLERİ YÖNLENDİRDİ

Sao Paulo Konsolosluğu’na sunduğu savunma belgelerinin bir nüshasını da mali şube polisine veren Aydın’ın, profesyonel hukukçular tarafından hazırlanmış belgelerle birileri tarafından yönlendirilerek savunma hazırlandığı değerlendiriliyor. Mehmet Aydın’a yöneltmek üzere sorular hazırlayan polisin ise bir yandan da Aydın’ı yönlendiren şahıs ve merkezleri deşifre etmek için çalıştığı öğrenildi.

'TOSUNCUK'UN HESABINDAKİ PARA

Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğünde polisle yaptığı ilk mülakatta kendisine sorulan “Bu kadar süre kaçıp neden sonra teslim oldun?” sorusuna “Ailemle sorun yaşıyordum ve param bitmişti” diye cevap verdiği öğrenilen Aydın’ın, 3 buçuk yıl önce eşi Sıla Aydın’dan boşandığı ve yurt dışı hesaplarında hâlâ 100 milyon liraya yakın parasının bulunduğu belirtiliyor.

O BİLETİN PARASINI DA ÖDEYECEK

Son dakika: Brezilya’dan Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla İstanbul’a getirilen Mehmet Aydın için “Bileti de bedavaya getirdi” yorumları yapıldı. Bu konuyu da araştırdık. İlgili mevzuata göre Aydın o biletin parasını da ödeyecek. Hatta Aydın’ı getirmeye giden üç polisin bilet masrafı da kendisinden alınacak. Bilet paraları yargılama sonucu çıkacak kararda ‘yargılama gideri’ olarak Aydın’dan tahsil edilecek. Tosun’un getirilmesi sürecinde yapılmış başka masraflar da varsa onlar da bu giderlere dahil edilecek. Mehmet Aydın’ın Sao Paulo’dan İstanbul’a geldiği biletin fiyatı yaklaşık 750 dolar...

EŞİ 2.5 AY HAPİSTE KALMIŞTI

Son dakika: Mehmet Aydın, yapılan ilk mülakatta ailesiyle sorun yaşadığı için teslim olduğunu söylerken, eşi Sıla Aydın’ın soruşturma aşamasında Bursa Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde talimatla ifadesi alınmıştı. Sıla Aydın yargılamanın yapıldığı Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen ifadesinde, “Şirketin kuruluşunda ve ilerlemesinde hiçbir katkım olmamıştır. Bu şirketi yazılım şirketi olarak biliyordum. İnsanların para yatırdığı ve bir şekilde kazanç sağladığını biliyordum. Ancak kesinlikle şirketin yönetiminde değildim. Pay sahibi de değilim. Bu şirketin nasıl işlediğini de bilmiyorum. Ben kesinlikle yurtdışına para veya takı gibi maddi değeri olabilecek bir şey götürmedim. Mayıs 2017 ve Ağustos 2017’de Arjantin ve Uruguay’da 15 gün olmak üzere iki kez bulundum. Eşim Mehmet Aydın ise Türkiye’ye dönmedi. Ayrıca bizim ev almak üzere biriktirdiğimiz para benim adıma bankadaydı. 2017 Ekim diye, hatırlamadığım tarihte eşim benim hesabıma bu birikmiş parayı gönderince tedbir kondu. Şu anda parayı da kullanamamaktayım” demişti. ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ ve ‘malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak’ suçlarından 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sıla Aydın, soruşturma aşamasında yaklaşık 2.5 ay cezaevinde kalmış, ardından tahliye olmuştu.