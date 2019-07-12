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'Tosuncuk'un yat sefası fotoğraflarının sırrı çözüldü

Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı sanığı firari Mehmet Aydın'ın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan fotoğraflarının sırrı çözüldü.
'Tosuncuk'un yat sefası fotoğraflarının sırrı çözüldü

Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın geçtiğimiz hafta yat sefası yaparken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

'TOSUNCUK TÜRKİYE'DE Mİ?' TARTIŞMASI

"Tosuncuk'un yurt dışındaki lüks yaşamı" diye servis edilen fotoğraflarla ilgili ‘Tosuncuk Türkiye'de mi?' iddiaları ile birlikte yeni bir tartışma yaşandı.

Özellikle sosyal medyada gündem olan Aydın'ın fotoğraflarının izini sürenler görüntülerin Antalya'da çekilmiş olabileceği görüşünde birleşti

ANTALYA POLİSİ ARAŞTIRDI

Ortaya çıkan bu iddialar üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler çalışma başlattı. Fotoğraflar incelemeye alındı. Mehmet Aydın ile fotoğraflarda yer alan boşanma davası bulunan eşi Sıla Aydın'ın isimleri sorgulandı.

FOTOĞRAFLAR 2017 YILINA AİT

Antalya polisi, kısa bir çalışmanın ardından fotoğrafların izini buldu. Mehmet Aydın ve Sıla Aydın'ın 2017 yılında Antalya bölgesinde tatil yaptığı belirlendi. Fotoğrafların o dönem çekildiği tespit edildi.

Mehmet Aydın ile Sıla Aydın Ocak 2017 yılında evlenmişti. Çitlfk Bank operasyonu 16 Mart 2018 yılında başlamıştı. Mehmet Aydın o tarihten beri kayıplarda bulunuyor. Yurt dışına kaçtığı tespit edilen Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Fotoğraflardaki detaylarda Türkiye'ye özgü pek çok işaret ortaya koyulmuş, teknedeki ıslak mendilden, televizyon kumandasına kadar pek çok ayrıntıya dikkat çekilmişti.

Tekne sefası yaparken çekilmiş son fotoğraflarının basına yansımasıyla birlikte 'Tosuncuk Türkiye'de mi' tartışmasını başlatanlar fotoğraftaki detayların izini sürerek Mehmet Aydın'ın lüks yaşamını ülkede sürdürüyor olabileceğini iddia etmişti.

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