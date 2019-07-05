  • BIST 99.943
  • Altın 255,136
  • Dolar 5,5992
  • Euro 6,3057
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 28 °C
»

Tosun’un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Çiftlik Bank ile büyük bir dolandırıcılığa imza atan ve Güney Amerika'ya kaçan Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın lüks yaşantısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Tosun’un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, yurt dışındaki lüks yaşamına devam ediyor.

Güney Amerika'ya kaçan Tosuncuk’un lüks yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, Uruguay başta olmak üzere Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde bulunduğu, yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği belirtilen Mehmet Aydın’ın eski eşi Sıla Aydın’a aldığı lüks yatta keyif sürdüğü görülüyor.

6-009.jpg

Aydın çifti lüks yatta dolandırdıkları paralarla keyif sürerken kameralara poz veriyor. Görüntülerde geçtiğimiz aylarda Uruguay tarafından el konulduğu belirtilen lüks otomobillerde yer alıyor.

Bu arada kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 5’si firari, 2’i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının dün görülen duruşmasında tutuklu sanıklar Savaş Yıkılmaz ve Cudi Cumhur Yurdakul’un tahliyesine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM: Libya Güvenlik Güçleri, 120 göçmen ve mültecinin yaşadığı hangara ateş açtı05 Temmuz 2019 Cuma 10:12
  • Planları altüst oldu: Her yerde kaybediyorlar05 Temmuz 2019 Cuma 09:55
  • Erdoğan'dan çok sert gönderme: Boş çuval gibi devrilecekler05 Temmuz 2019 Cuma 09:51
  • Bahamalar açıklarında helikopter düştü: 7 ölü05 Temmuz 2019 Cuma 09:47
  • Türkiye ve dünya gündemi 5 Temmuz Cuma05 Temmuz 2019 Cuma 09:44
  • Bakan müjdeyi verdi: Kamuya KPSS puanıyla 12 bin personel alınacak05 Temmuz 2019 Cuma 09:35
  • Ankara'da dehşet: 8 yaralı var05 Temmuz 2019 Cuma 09:33
  • 5 Temmuz 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - Başkent EDAŞ05 Temmuz 2019 Cuma 08:27
  • 5 Temmuz 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ05 Temmuz 2019 Cuma 08:26
  • Canlı yayında çarpıcı açıklamalar05 Temmuz 2019 Cuma 06:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti