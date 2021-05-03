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Tosya Kaymakamı Pişkin denetimlere katıldı uyarılarda bulundu

TOSYA Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçe merkezinde yapılan denetimlere katılarak, uyarılarda bulundu.
Tosya Kaymakamı Pişkin denetimlere katıldı uyarılarda bulundu

Kastamonu'ya bağlı Tosya'da gelenek haline gelen pazartesi gününün tatil günü olması sebebiyle Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçe merkezinde denetimlerde bulundu. Pişkin, tam kapanma sürecinin ilk pazartesi gününde kontrol noktalarını ve ilçe merkezini denetlemeye çıktı. Pişkin, ilçe merkezindeki kalabalıktan dolayı vatandaşları tek tek uyardı.

Kaymakam Pişkin, yaptığı açıklamada "Çarşı merkezini herhalde haftanın ilk günü olmasından kaynaklı biraz fazla kalabalık görünce, aracımı durdurarak vatandaşlara gerekli uyarıları bizzat yaptım. Kurallara harfiyen uyarak her türlü fedakarlığı yapan yüzde 90'nın hakkının sorumsuzca davranan yüzde 10'luk kesim tarafından heba edilmesine izin vermeyeceğiz. Birbirimize karşı sorumlu olduğumuzu unutmayalım" ifadelerini kullandı.

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