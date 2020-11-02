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Tottenham'a galibiyeti Gareth Bale getirdi

31 yaşındaki Bale, 7 yıl 166 gün sonra yeniden takımı adına fileleri havalandırdı.
Tottenham'a galibiyeti Gareth Bale getirdi

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham, konuk ettiği Brighton and Hove Albion'u 2-1 yendi.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 13. dakikada penaltıdan Harry Kane'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrenin başlarında daha atak bir oyun sergileyen Brighton and Hove Albion, 56. dakikada Tariq Lamptey'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Tottenham, oyuna 70. dakikada dahil olan yeni transferi Gareth Bale'in 73. dakikadaki golüyle yeniden öne geçerek karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Tottenham'da daha önce 2007-2013 sezonları arasında forma giyen 31 yaşındaki Bale, 7 yıl 166 gün sonra yeniden takımı adına fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla puanını 14'e çıkaran Tottenham, ligde maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Brighton and Hove Albion ise 5 puanda kaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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