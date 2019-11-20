  • BIST 107.514
  • Altın 270,645
  • Dolar 5,7098
  • Euro 6,3207
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 2 °C
SON DAKİKATürkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
»

Tottenham'da Jose Mourinho dönemi

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nun yerine Jose Mourinho getirildi.
Tottenham'da Jose Mourinho dönemi

Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Tottenham, takımın başına Portekizli hoca Jose Mourinho'nun getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2022/23 sezonunun sonuna kadar takımın başına Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mauricio Pochettino dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı. Londra ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezonun sonunda ve bu sezonun başında alınan kötü sonuçlar hatırlatılarak, 47 yaşındaki Arjantinli teknik adamın görevine son verilmesi kararının acele bir şekilde alınmadığı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'da Fernando Muslera şoku18 Kasım 2019 Pazartesi 13:49
  • Ryan Babel sakatlandı18 Kasım 2019 Pazartesi 13:15
  • Falcao'nun attığı bir golün bedeli dudak uçuklattı18 Kasım 2019 Pazartesi 10:06
  • Ahmed Kutucu: Almanya'yı hiç istemedim18 Kasım 2019 Pazartesi 09:06
  • Milli takım galibiyetle bitirdi18 Kasım 2019 Pazartesi 03:50
  • Merih Demiral için tarihi karar16 Kasım 2019 Cumartesi 13:21
  • Ay-yıldızlılar Avrupa Şampiyonası'nda15 Kasım 2019 Cuma 01:21
  • TFF'den flaş yabancı sınırı açıklaması14 Kasım 2019 Perşembe 16:22
  • Mahkeme Galatasaray seçimi ile ilgili kararını verdi14 Kasım 2019 Perşembe 13:00
  • İzlanda maçı öncesi Milli Takım'da sakatlık şoku14 Kasım 2019 Perşembe 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti