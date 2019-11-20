Tottenham'da Jose Mourinho dönemi

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nun yerine Jose Mourinho getirildi.

Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Tottenham, takımın başına Portekizli hoca Jose Mourinho'nun getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2022/23 sezonunun sonuna kadar takımın başına Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mauricio Pochettino dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı. Londra ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezonun sonunda ve bu sezonun başında alınan kötü sonuçlar hatırlatılarak, 47 yaşındaki Arjantinli teknik adamın görevine son verilmesi kararının acele bir şekilde alınmadığı kaydedildi.