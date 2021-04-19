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Tottenham'da Jose Mourinho dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verdiğini duyurdu.
Tottenham'da Jose Mourinho dönemi sona erdi

Kulüpten yapılan açıklamada, 58 yaşındaki teknik adam ve yardımcıları Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin ve Giovanni Cerra'nın sözleşmelerinin feshedildiği belirtildi.

İngiltere temsilcisini, 2018'de futbol hayatını noktalayan takımın eski oyuncularından 29 yaşındaki Ryan Mason geçici olarak çalıştıracak. Mason, Tottenham'da bu sezon altyapı takımlarında görev almıştı.

2019 yılının kasım ayında Arjantinli Mauricio Pochettino'nun ardından göreve getirilen Mourinho yönetiminde Tottenham, son 3 lig maçında 2 puan toplayarak ligde 7. sırada yer alıyor.

Avrupa Süper Ligi'nin kurucu takımları arasında yer alan Tottenham, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne ise son 16 turunda veda etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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