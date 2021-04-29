  • BIST 1.386
  • Altın 467,739
  • Dolar 8,1827
  • Euro 9,9169
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Toyota, mart ayı küresel araç satışlarında aylık bazda rekora imza attı

Japon otomobil devi Toyota, küresel araç satışlarını mart ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44,2 artırarak yeni bir rekor kırdı.
Toyota, mart ayı küresel araç satışlarında aylık bazda rekora imza attı

Firmanın güncellenen bilanço verileri, dış piyasalardaki artan talep sonucu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye negatif etkilerinin kaybolmaya başladığını ortaya çıkardı.

Buna göre Toyota mart ayında küresel bazda 982 bin 912 araç satışı gerçekleştirdi. Bu satış oranı aylık bazda yeni bir araç satış rekoru olarak kayda geçti.

Firmanın, Ocak-Mart 2021 dönemindeki satışları ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,1 arttı. Bu dönemde yüzde 10 seviyesinde artış hedefleniyordu.

ABD'de spor arazi araçları ile hibrit otomobillere, Çin'de ise Corolla Sedan modeline yönelik güçlü talep sonrası Toyota'nın deniz aşırı satışları yeni rekorla 791 bin 568'e çıktı.

Martta önceki yılın aynı dönemine kıyasla deniz aşırı satışlarda yüzde 57,8 artış gözlenirken, Japonya içinde ise yüzde 6,4 artışla 191 bin 344 araç satıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Makarna sektörü ihracatı artırmak için 'yumuşak buğday'a yöneldi28 Nisan 2021 Çarşamba 12:48
  • Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, ÇEVİX ve MEXCHANGE ile çalışma kültürünü dönüştürecek28 Nisan 2021 Çarşamba 11:21
  • Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 139 ülkeye 1,4 milyar dolarlık ihracat yapıldı28 Nisan 2021 Çarşamba 11:20
  • Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 139 ülkeye 1,4 milyar dolarlık ihracat yapıldı28 Nisan 2021 Çarşamba 11:20
  • Pazarcı esnafı 'tam kapanma' döneminde muafiyet talep etti28 Nisan 2021 Çarşamba 11:20
  • Elektrikli motorların tasarımı AB mevzuatına uyumlu hale getirildi28 Nisan 2021 Çarşamba 10:32
  • Bakan Varank: Küçük ev aletleri üretiminin güçlenmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz28 Nisan 2021 Çarşamba 10:31
  • Borsa güne yatay başladı28 Nisan 2021 Çarşamba 10:30
  • Mali müşavirler 'tam kapanma' döneminde vergi mükellefleri için mücbir sebep ilan edilmesini talep etti28 Nisan 2021 Çarşamba 10:07
  • Karar açıklandı! AVM'ler 3 hafta kira almayacak28 Nisan 2021 Çarşamba 09:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti