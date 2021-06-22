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Tozkoparan Höyüğü'nde 4 ay sürecek kazı çalışması başladı

TUNCELİ'de, Neolitik dönemin izlerine rastlanılan Tozkoparan Höyüğü'nde, 2 bin metrekarelik alanda, 4 ay sürecek arkeolojik kurtarma kazısı çalışmalarına başlandı.
Tozkoparan Höyüğü'nde 4 ay sürecek kazı çalışması başladı

Tunceli'deki Tozkoparan Höyüğü'nde, arkeolojik kurtarma kazısı çalışmaları başladı. Birçok uygarlığa ait kültür katmanlarının üst üste oluşturduğu Tozkoparan Höyüğü'nün yüzeyi ve çevresinde yapılan incelemelerde, bugüne yakın dönemden başlanıp, Neolitik döneme ait 9 bin yıl öncesi bulgular elde edildi. Yapılan çalışmaların ardından höyük, birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. Tunceli Müzesi uzman personeli tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucu yerleşim alanı içinde yer alan höyüğün doğal faktörler ve insan etkisine bağlı olarak yoğun tahribata maruz kaldığı saptanıp, rapor hazırlandı. Raporla Tozkoparan Höyüğü'nün kurtarma kazısı ile acilen bilimsel arkeolojik kazısı yapılarak, belgelenmesi gerektiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bildirildi. Bakanlığın onayıyla Tunceli’de ilk defa bilimsel metotlarla arkeolojik kazı başlatıldı. 2 bin metrekarelik alanda 4 ay sürecek olan kazı çalışmalarının yapılacağı alana gelen Vali Mehmet Ali Özkan, ilk kazmayı vurdu.

Tunceli'de çok sayıda tarihi eser bulunduğunu ve doğal sit alanlarında turizme yönelik düzenleme yaptıklarını belirten Vali Özkan, "Çemişgezek'te Urartu dönemine ait mağaralardaki çalışmamız şeklinde devam eden tarih yolculuğuna, bugün Pertek Tozkoparan'daki höyüğümüzün kazısıyla devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın umudu ve anlatımıyla burası Tunceli tarihine ve arkeolojisine güç katacaktır. Tunceli, tarih, turizm, spor ve tabi alanlarındaki güzellikleriyle geleceğe doğru koşmaya devam ediyor" dedi.

İLK SİSTEMLİ KAZI

1968 yılındaki Keban Baraj Gölü kurtarma kazılarından sonra Tunceli'deki ilk sistemli kazının başladığını belirten Kazı Başkanı ve Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel ise "1968 yılında, Keban Barajı kurtarma çalışmaları yapılmıştı. Kurtarma kazılarından sonra ilk kez Tunceli'de sistemli kazılara başlıyoruz. Sonuçlarını zamanla göreceğiz. Yapılan her arkeolojik çalışma, bilimsel çevre için bir heyecandır" diye konuştu.

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