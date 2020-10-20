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TPAO, Karadeniz'deki sondaj çalışmalarının görüntülerini paylaştı

TPAO, Karadeniz'deki sondaj çalışmalarının görüntülerini paylaştı
Türki Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'deki 'Tuna-1' bölgesinde 405 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunduğu sondaj çalışmalarının görüntülerini paylaştı.

TPAO'nun Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada; 'Fatih' sondaj gemisinin 20 Temmuz'da 'Tuna-1' kuyusunda sondaja başladığı, 17 Ekim'de 'Tuna-1' kuyusunun tamamlandığı anımsatıldı. 'MilliEnerjideYeniMüjde' etiketi ile yapılan paylaşımda, toplam 405 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunduğu sondaj çalışmalarının görüntüleri de yer aldı. 34 saniyelik görüntüde, deniz dibindeki çalışmaların görüntüleri paylaşıldı. 'Tuna-1' kuyusundaki çalışmalarını tamamlayan 'Fatih'in yeni rotası 'Türkali-1' kuyusu olacak.

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