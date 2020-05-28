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Trabzon, Artvin ve Erzurum'a göktaşı mı düştü?

Erzurum'da göktaşı olduğunu düşünülen bir cismin düşme görüntüleri kameralara yansıdı. Trabzon ve Artvin'de de benzer bir cismin görüldüğü haberleri geliyor. Yetkililerden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
Trabzon, Artvin ve Erzurum'a göktaşı mı düştü?

Sosyal medyada Türkiye'nin çeşitli illerinden paylaşılan mesajlarda Türkiye'ye göktaşı düştüğü belirtildi.

Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'da çok sayıda vatandaş, görüntülerle birlikte göktaşı düştüğünü belirttiler. Türkiye'ye göktaşı düşüp düşmediği ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

KAMERALAR SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Erzurum'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı cep telefonu görüntülerine yansıdı. Kentte akşam saatlerinde hava aniden aydınlandı. Göktaşı olduğu düşünülen cismin düşme anı kameralara yansırken insanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Düşme anından sonra ise havada toz bulutu oluştuğu görüldü.

Bir çok ilden görünen göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü an Bingöl'de cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİNGÖL'E DE DÜŞTÜ İDDİASI

Bingöl- Genç karayolunun 8. kilometresinde araçla seyir halinde olan 19 yaşındaki Veysel Sönmez cep telefonu kamerasıyla tesadüfen kaydetti.

Genç ilçesinde haftalık yayın yapan bir gazetede stajyer olarak çalışan Sönmez o anları anlattı. İlçeye dönerken gökyüzünde aleve benzer bir cisim gördüğü belirten Sönmez, daha sonra göktaşı olduğunu öğrendiğini ve Bingöl'e düştüğünü düşündüğü söyledi.

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