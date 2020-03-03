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Trabzon avantajı kaptı!

Trabzonspor Fenerbahçe'yi, 2-1 mağlup etti. İkinci yarının ilk dakikasında Sörloth'un golüyle öne geçen Trabzonspor, 66'ncı dakikada Novak, skoru 2-0'a getirdi. Vedat Muriqi'nin 82'nci dakikadaki golüyle Fenerbahçe, farkı bire indirdi.
Trabzon avantajı kaptı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçta kazanan 2-1'lık skorla ev sahibi Trabzonspor oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Alexander Sörloth ve 66. dakikada Filip Novak kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 82. dakikada Vedat Muriqi'den geldi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımdaki son maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetin ardından Trabzonspor, 21 Nisan Salı günü saat 20:30'da Kadıköy'de oynanacak rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.

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