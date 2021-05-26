  • BIST 1.416
  • Altın 517,164
  • Dolar 8,4444
  • Euro 10,3395
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 26 °C
SON DAKİKAErdoğan: Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor
»

Trabzon Dernekleri Federasyonu’ndan Bakan Soylu’ya destek

Trabzon Dernekleri Federasyonu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi. TDF Başkanı İsmail Şatıroğlu, son dönemde Soylu’ya yönelik gerçekleştirilen iftira ve karalamalara tepki gösterdi.
Trabzon Dernekleri Federasyonu’ndan Bakan Soylu’ya destek

PKK başta olmak üzere terör ve suç örgütleriyle mücadelede üstün başarılara imza atan, hizmetleriyle milletimizin sevgisini ve takdirini kazanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik son dönemde gerçekleştirilen saldırılara Trabzon Dernekler Federasyonu’ndan tepki geldi.

Trabzon Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu, yaptığı açıklamada Bakan Soylu’ya destek vererek, konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. TDF Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyunun Dikkatine;

"Son günlerde yaşadığımız; kanun dışı işlere bulaşmış kişi ve yapılarca, devlet yöneticilerimize dönük karalama ve iftira kampanyalarını hayretle izliyoruz.

Terörün ve kanunsuzluğun üzerine korkusuzca yürüdüğüne şahit olduğumuz, Milletimizin gönlündeki yerinin ne kadar yüce olduğunu yakinen bildiğimiz İçişleri Bakanımız, hemşehrimiz Sn. Süleyman Soylu’ya yapılan saldırıların boşa çıkacağı, Sn. Bakanımızı yolundan döndüremeyeceği aşikardır.

Ülkemizin her bölgesinden 152 derneğimizin bağlı olduğu Trabzon Dernekleri Federasyonu (TDF), Türkiye'mizin çimentosu Trabzonlu hemşehrilerimiz ile birlikte her daim Sn. Bakanımızın yanında durmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi’ne yönelik operasyon!26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:17
  • Eski federasyon başkanı ağabeyinin acı haberiyle kalp krizinden öldü26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:45
  • Terör örgütü soruşturmasında 7 kişi gözaltında26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:44
  • Türkiye'den Hindistan'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:42
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:40
  • BDDK izin verdi: Yeni bir banka daha kuruluyor26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:38
  • Tatbikat öncesi acı haber: Şehit düştü!26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:19
  • Yalova'da 'dur' ihtarına uymayan aracın çarptığı polis şehit oldu26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:15
  • Orman Genel Müdürlüğü 2 bin 83 işçi alımı yapacak26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:09
  • Türkiye ve dünya gündemi26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti