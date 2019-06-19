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Trabzon için yeni uyarı

Sel felaketinin yaşandığı Trabzon için yeni yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin son uyarısına göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri) kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Trabzon için yeni uyarı

Sel felaketinin yaşandığı Trabzon için yeni yağış uyarısı yapıldı. Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanağın Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik ve Balıkesir) ve İç Ege'de (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

TRABZON DAHİL 4 İL İÇİN YENİ UYARI

İç Anadolu (Eskişehir, Konya, Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Aksaray ile Ankara'nın güney ve batı ilçeleri), Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ile Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleri) Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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