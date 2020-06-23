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Trabzon liderliği Alanya'da bıraktı

Bordo-mavililer, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Trabzon liderliği Alanya'da bıraktı

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Henüz 7. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golüyle öne geçen bordo mavililer, ilk yarının uzatma anlarında Papiss Cisse'nin golüne engel olamayınca devreye 1-1'lik eşitlikle girdi.

51. dakikada Filip Novak'ın golüyle yeniden geriye düşen Aytemiz alanyaspor, 90+5'te Bakasetas'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Trabzonspor'da 79. dakikada Majid Hosseini, Alanyaspor'da 82. dakikada Nskala'nın kırmızı kart görmesiyle iki takım da maçı 10 kişiyle tamamladı.

Bu sonuçla 57 puana süsleyen Trabzonspor liderliği Başakaşehir'e kaptırarak haftayı 2. sırada kapattı. Aytemiz Alanyapsor ise 44 puanla 6. sırada yer aldı.

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