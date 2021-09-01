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Trabzon Of’ta cami imamı kızlarını niye öldürdü? Kızlarını öldüren imamın ilk ifadesi

Trabzon Of’un Uluağaç köyünde yaşanan kızlarını öldüren imam vahşetinde yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Emre Göktaş adlı cami imamı, kızlarını niye öldürdü, çocuklarını öldüren imam kimdir? İşte kızlarını öldüren Emre Göktaş'ın ilk ifadesi:
Trabzon Of’ta cami imamı kızlarını niye öldürdü? Kızlarını öldüren imamın ilk ifadesi

Ağustos ayının son günü olan salı günü Trabzon Of’un Uluağaç köyünde kan donduran bir olay yaşandı. 36 yaşındaki Emre G. Adlı cami imamı, en büyüğü 11 yaşında olan 3 kız çocuğunu silahla başlarına ateş ederek öldürdü. 

Trabzon Of’ta cami imamı kızlarını niye öldürdü, imam 3 kızını niye vurdu, kızlarını öldüren imam kimdir sorularının cevabı aranırken, kız çocuklarını öldüren imam vahşetiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. 

Of Uluağaç köyünde imam olan Emre G. (36); çocukları 11 yaşındaki Yaren, 7 yaşındaki Hiranur ve 4 yaşındaki Elif’i silahla ateş ederek öldürmüştü. Ardından da kendini polise ihbar etmişti. 

İmam Emre'nin, çocuklarının annesi olan 12 yıllık eşiyle aralarının iyi olmadığı, çiftin boşanma aşamasında olduğu, Emre G. Hakkında eşini darp ettiği gerekçesiyle 1 aylık uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Çocukların annede kaldıkları, Emre G.’nin 1 aylık uzaklaştırma kararının son bulmasıyla çocuklarını görmek için yanına aldığı ve olayın o gün yaşandığı ifade ediliyor. 

Yerel basında çıkan haberlere göre de, İmam Emre Göktaş’ın eşi Sibel Göktaş, eşinin kendisini darp ettiği gerekçesiyle çocuklarını alarak evi terk etti. Bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş, eşini dövdü. Bunun üzerine eşi Sibel Göktaş şikayetçi oldu. Mahkeme de Emre Göktaş’a 1 ay uzaklaştırma cezası verdi. Cezanın sona ermesiyle baba Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını Of ilçe merkezinde teslim alarak, ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi. Emre Göktaş, daha sonra kızlarını evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek, silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü.”

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İLK İFADESİ

Kızlarını öldüren İmam Emre Göktaş'ın ilk ifadesi de öğrenildi. Göktaş'ın ilk ifadesinde çocuklarının kendinden soğuduğunu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını ifade ettiği belirtildi.

 

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