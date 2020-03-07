Trabzon takıldı!

Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında yara aldı. Ekuban'ın golüyle öne geçen Trabzonspor, Kayode'nin golüne engel olamadı. Başka gol olmayan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında 2 puan bıraktı. Bordo-mavililer, Ekuban'la öne geçmesine karşın, 2. yarıda Kayode'nin golü maçın skorunu ilan etti: 1-1.

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Trabzonspor, Gaziantep FK' deplasmanında 2 puan bıraktı. Konuk ekip, ilk yarıda etkili olmasına karşın; ikinci yarıda beklenen performansın uzağında kaldı. Trabzonspor, maçın 22. dakikasında Ekuban'ın şık kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Gaziantep, 2. yarı oyunun büyük bölümünü Trabzon yarı sahasında oynadı. 53. dakikada Kayode'nin kafa golüyle skoru eşitledi. Son 10 dakikada Trabzonspor oyuna ağırlığını koymasına karşın aradığı golü bir türlü bulamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik Trabzonspor'un puanı 49'a yükselirken, Gaziantep FK ise 32 puana yükseldi.