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Trabzon'da 1261 cami ve cami dışı alanda cuma namazı kılınabilecek

Trabzon'da 1216 cami ve 45 cami dışı olmak üzere toplam 1261 sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yarın ibadete açılacak.
Trabzon'da 1261 cami ve cami dışı alanda cuma namazı kılınabilecek

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 22 Mayıs'ta yayımlanan, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi Genelgesi" doğrultusunda, Valilik koordinesinde, il müftülüğü ve ilçe müftülükleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, cami avlusunda/bahçesinde cuma namazı kılınacak camiler ile cuma namazı kılmaya uygun diğer alanların tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Akçaabat'ta 236, Araklı'da 45, Arsin'de 64, Beşikdüzü'nde 47, Çarşıbaşı'da 53, Çaykara'da 58, Dernekpazarı'nda 22, Düzköy'de 39, Hayrat'ta 12, Köprübaşı'da 23, Maçka'da 92, Of'ta 178, Ortahisar'da 122, Sürmene'de 63, Şalpazarı'nda 35, Tonya'da 28, Vakfıkebir'de 37, Yomra ilçesinde ise 62 olmak üzere toplam 1216 caminin bahçesi ibadete açılacak.

Ayrıca, 10 ilçede belirlenen toplam 45 alanda da ibadet yapılabilecek.

Cami bahçeleri dezenfekte ediliyor
Trabzon'da ibadete açılacak 73 caminin bahçesi dezenfekte edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince 18 ilçedeki cami bahçelerinde yoğun çalışma sürdürüldüğü belirtildi. Ekiplerin, Ortahisar ilçesinde 10 ve diğer ilçelerde 63 olmak üzere toplam 73 cami bahçesinde dezenfeksiyonlu yıkama yaptığı vurgulanan açıklamada, çalışmaların yarın öğle saatlerine kadar aralıksız devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun şu ifadelerine de yer verildi:

"Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında namazlarımızı 19 Mart'tan itibaren ne yazık ki toplu olarak eda edemedik. Yarın itibarıyla hasret sona eriyor. Verdiğimiz aranın ardından yarın ilk cuma namazımızı kılacak olmamız nedeniyle mutluluk duyuyorum. Sürecin sonuna adım adım yaklaşırken tedbiri elden bırakmayalım ki camilerimizden yeniden uzak kalmayalım. Allah tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin ibadetlerini kabul eylesin."

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