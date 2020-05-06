Trabzon'da 130 milyon liralık içme suyu projesi hayata geçirilecek

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, 130 milyon lira bütçeli Trabzon Su Temini Projesi'nin hayata geçirilmesi ile Ortahisar sınırları içinde bulunan 565 kilometrelik içme suyu şebeke hattının yenileneceğini bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de başlı başına içme suyu dalında tek IPA2 projesi olan Trabzon Su Temini Projesi'nin, Trabzon için tarihi bir proje olduğunu belirtti.

Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un en büyük ilçesi Ortahisar'ın artık ihtiyaca cevap verme noktasında eksik kalan içme suyu şebekesinin bu proje sayesinde adeta sil baştan yenileneceğini vurgulayan Zorluoğlu, projenin, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı fonları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu TİSKİ tarafından sağlanacak toplam 130 milyon lira kaynakla hayata geçirileceğini aktardı.

Zorluoğlu, ilkleri ve enleri bünyesinde barındıran projenin Trabzon için büyük bir kazanım olacağını belirterek, şu görüşlerini paylaştı:

"Projede herkesin emeği var. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, sayın milletvekillerimize ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na teşekkür ediyorum. En büyük ilçemizde, şehrimizin kalbinde, artık ihtiyaçları karşılayamaz hale gelme noktasındaki içme suyu şebekesini bu büyük projeyle yeniliyoruz. Şehrimiz genelinde kaliteli ve kesintisiz içme suyu temin etmeyi amaçlıyoruz. Halkımıza inşallah uzun yıllar hizmet edecek projemiz Trabzon'umuza, Ortahisar ilçemize hayırlı olsun."

Dev proje kapsamında Ortahisar sınırları içinde bulunan 565 kilometrelik içme suyu şebeke hattının yenileneceğine, 25 bin 900 abone bağlantısı yapılacağına işaret eden Zorluoğlu, 259 kilometre abone bağlantı borusu, 16 akış ölçme odası, 96 basınç düşürme vana odası, 7 bakiye klor ölçüm odası, yatay delgi ile 253 metre kara yolu geçişi, 477 metre askıda köprü geçişi ile 1312 yangın musluğunun proje dahilinde inşa edileceğini belirtti.

Zorluoğlu, ayrıca ihtiyaç olan yerlerde içme suyu ile birlikte kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin de eş zamanlı olarak inşa edileceğini, 30 içme suyu deposu yapılacağını, 22 içme suyu deposunun ise onarılarak hizmete açılacağını vurguladı.

Projede sistemi yönetecek belediye personelinin eğitilmesi, sistemin test edilmesi ve devreye alınması işlerinin de yer aldığını anlatan Zorluoğlu, proje tamamlandığında Ortahisar'ın Esiroğlu Arıtma Tesisine bağlı tüm içme suyu şebeke ve depoları ile ana isale hatlarının yenilenmiş olacağını kaydetti.

Zorluoğlu, bu ay içinde yer teslimi yapılarak çalışmaların başlayacağı projenin 2024 yılında bitirilmesinin planlandığını aktardı.