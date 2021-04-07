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Trabzon'da, 65 yaş üzeri vakalarla ilgili kritik gelişme

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Trabzon’da 65 yaş üstü kişilerde yüzde 80’in üstünde aşılama yaptık. Bu yaş grubundaki vakalarımız azaldı" dedi.
Trabzon'da, 65 yaş üzeri vakalarla ilgili kritik gelişme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 27 Mart- 2 Nisan haftasında illere göre paylaştığı, 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısında 278,24 olan sayının 353,49’a yükseldiği Trabzon’da, vaka artışı sürüyor. Son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze, taziye ve ev ziyaretlerinde yayıldığı tespit edilen kentte ekipler, denetimlerini sürdürüyor. Bir yandan aşılama çalışmalarının sürdüğü kentte, 65 yaş üstü kişilerin yüzde 80’inin aşılanması tamamlandı. Aşılanan bu yaş grubundaki vaka sayılarında ise azalma olduğu gözlendi. 

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Öncelikle 210 bin civarında aşılanması gereken vatandaşımız var. Buna 60-65 yaş grubu eklendikten sonra bu rakamlara çıktık. Bugünkü rakamlarla 140 bin aşılanma rakamlarına çıkacağız. Aşılanması gereken epey bir insanımız var. Aşı sırası gelen herkesin ivedilikle aşısını yaptırmasını bekliyoruz. Aşı randevularımız hem Sinovac hem de Biontech için açık. İnsanlarımız her iki aşıyı tercih edebilirler. İki aşı çeşidimiz de yeteri kadar bulunmaktadır. İnsanların hızlıca aşılanmasına bu toplumun ihtiyacı var. Lütfen herkes sırası geldiğinde, bir gün sonrayı beklemeden hızlıca aşısını yaptırsın ki toplumun korunması ve bağışıklığını sağlayabilelim. Trabzon’da 65 yaş üstü kişilerin yüzde 80’inin üstünde aşılamasını yaptık, hastaneye düşen bu yaş grubundaki vakalarımız oldukça azaldı. Aşının etkinliği bu anlamda oldukça fazla” diye konuştu. 

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