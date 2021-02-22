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Trabzon’da 68 yerleşim yeri karantinada

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre en çok vakanın görüldüğü 5 il arasında yer alan Trabzon’da, 8 ilçedeki toplam 68 yerleşim yerinde, artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantina uygulandığı bildirildi.
Trabzon’da 68 yerleşim yeri karantinada

Sağlık Bakanlığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5 sırada Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun yer aldı. Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Vaka sayılarının oransal olarak en yüksek olduğu illerde hafta sonu kısıtlamalarında ilçe geçişlerine, köy ve mahallelere çıkışlara yasak getirildi, cenaze namazlarına katılım 30 kişi ile sınırlandırıldı.

68 YERLEŞİM YERİ KARANTİNADA

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte 8 ilçedeki toplam 68 yerleşim yerinde, koronavirüs nedeniyle karantina uygulandığını duyurdu. Vali Ustaoğlu, sosyal medya hesabından "Kendini koru kentini kurtar" etiketiyle yaptığı paylaşımda vatandaşları Kovid-19 kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ustaoğlu, "Değerli hemşehrilerim, bugün itibarıyla 8 ilçemizde 4 mahalle, 4 apartman ve 60 hane olmak üzere, toplam 68 yerleşimde karantina uygulamaktayız. Lütfen tedbirlere uyalım, salgının daha ileri boyutlara taşınmasına hep birlikte engel olalım" ifadelerini kullandı.

398 KİŞİYE 774 BİN TL CEZA

Öte yandan Trabzon'da, salgın tedbirlerindeki sıkı denetimler de sürdürülüyor. Kentte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasındaki kontrol ve denetimlerde; kısıtlamaya uymayan 398 kişiye toplamda 774 bin 787 TL ceza uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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