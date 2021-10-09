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Trabzon'da 7 milyon dolara imal edilen balıkçı gemisi denize indirildi

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki tersanede bir firma tarafından 11 ayda imal edilen, 46 metre uzunluğunda, 970 groston ağırlığındaki balıkçı gemisi, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla Karadeniz'e indirildi.
Trabzon'da 7 milyon dolara imal edilen balıkçı gemisi denize indirildi

Sürmene'deki Çamburnu Tersanesi'nde faaliyet gösteren bir firma tarafından 7 milyon dolarlık maliyetle yapımı tamamlanan 46 metre uzunluk ve 18 metre genişliğe sahip "Mehmet Kobya" adlı geminin denize indirilmesi töreninde konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, herkesi gururlandıran bir üretimin suyla buluşmasına tanıklık ettiklerini söyledi.

Üç tarafı denizlerle kaplı olan Türkiye'de, denizcilik ve deniz ürünleri alanında üretime ve istihdama katkı sağlayacak çok önemli yatırımlara ihtiyacı olduğunu belirten Ustaoğlu, "Bu gemi artık ülkemizdeki denizlerde ve uluslararası sularda faaliyete başlayacak. Bu gemimiz 70'in üzerinde kişinin istihdamını da sağlayacak." diye konuştu.

Trabzon'un bölgenin en önemli cazibe ve çekim merkezi olduğunu ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Trabzon'da üretilmiş yüzlerce balıkçı teknesinin hizmet verdiğini ifade eden Ustaoğlu, "Burada her yıl 40 civarında balıkçı gemimizin imalatı yapılıyor. Bu gerçekten çok ciddi bir sektör ve çok ciddi bir üretim. Bunların üretim ve ihracatta da ayrı bir yeri var. 11 ay gibi kısa bir sürede bu gemimiz hizmete hazır hale geldi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gemide çalışacak personele de Allah kaza bela göstermesin. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Horon gösterisinin ardından geminin suya indirilmesi dolayısıyla dua edildi.

Vali Ustaoğlu ve diğer protokol üyelerinin kurdele kesiminin ardından geminin suya indirme işlemine geçildi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından 970 groston ağırlığındaki balıkçı gemisi Karadeniz'e indirildi.

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