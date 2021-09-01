Trabzon'da 'balık avı' sezonu törenle açıldı

DENİZLERDE av yasağının bu gece sona erecek olmasıyla birlikte Trabzonlu balıkçılar ağlarını denizle buluşturmak için limandan ayrıldı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona eriyor. Trabzon’da, 2021- 2022 balıkçılık av sezonu Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törenle açıldı. Törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Aydın ile balıkçı kooperatifi üyeleri, gemi sahipleri ve tayfalar katıldı. Mehter takımının marşları ve dualarla açılışı gerçekleşen av sezonu için 'Vira bismillah' diyerek, denize açılan balıkçılar ağlarını denizle buluşturmak için limandan ayrıldı.

TRABZON VALİSİ USTAOĞLU: İDEAL AVCILIK DENGELİ AVCILIKTIR

Açılış töreninde konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Ülkemizde avlanma yolu ile elde edilen su ürünleri miktarı yıllara göre değişmekle birlikte son yıllarda ortalama 400- 500 bin ton arasındadır. Avlanan su ürünlerinin büyük bir kısmını yoğun olarak Karadeniz’de avcılığı yapılan başta hamsi olmak üzere istavrit ve palamut oluşturmaktadır. Balıkçılık alanında ülkede ve dünyada önemli bir potansiyel olan şehrimizde halen 1095 balıkçı gemisi sahibi 4 bin 700 tayfa ile birlikte deniz balıkçılığı yapmaktadır. Şunu da unutmamalıyız ki ideal avcılık dengeli avcılıktır. Aşırı ve kuralsız avcılık, geleceğimizin ve çok önemli bir zenginliğimizin yok edilmesi demektir. İyi bir gelecek için avlanma usul ve esaslarına uyunuz. Doğal kaynaklar sınırsız olmadığından, kullanılırken mutlaka korunma ve kullanma dengesi gözetilmelidir. Kontrolsüz ve ekosistemin dikkate alınmadan kullanılması; ilerde telafisi mümkün olmayan yıkımlara, habitat ve türlerin yok olmasına neden olabilmektedir. Bazen bu kayıpların telafisi için büyük emek ve kaynak harcamak gerekebilir" dedi.

BALIKÇILAR YENİ SEZONDAN UMUTLU

Yeni sezondan umutlu olduklarını söyleyen balıkçı Orhan Köse, "Hazırlıklarımızı aylar öncesinden tamamladık. Bu gece sezonumuz başlayacak. Çok heyecanlıyız. Hamsi olduğu söyleniyor. Palamut henüz yok dediler. Denizden döndüğümüz zaman denizin durumunu göreceğiz. Hayırlı olur inşallah, bereketli olmasını umut ediyoruz" diye konuştu.

Sezon için heyecanlı olduklarını belirten Turgut Çetindemir, "Bu sezon hayırlı bir avcılık olmasını diliyoruz. Umarım biz balıkçıların yüzü güler. Halkımız iyi balık yer. Kazasız belasız bir sezon bekliyoruz. Şu an denizde çok balık görünmüyor ama ilerleyen zamanlarda bereketli olmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Okan Yanıkdağ ise "Bu sene bol bir avcılık olur umarız. Bu sene denizde balık fazla. Geçen yıl avlanabilir boy sıkıntısı yüzünden avcılıkta istediğimiz verimi alamadık. Bu yıl beklentimiz yüksek. Denizden umduğumuzu alabilmenin çabasını göstereceğiz" dedi.