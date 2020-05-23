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Trabzon'da elektrik direğine çarpan otomobilde 3 çay işçisi öldü

Trabzon'un Of ilçesi Çaykara yolunda Faris Basirov'un kullandığı otomobil elektrik direğine çarptı. LPG'li otomobilin yanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Trabzon'da elektrik direğine çarpan otomobilde 3 çay işçisi öldü

Alınan bilgiye göre, Azeri uyruklu Faris Basirov'un kullandığı 61 MA 0611 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çaykara yolu kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LPG'li otomobil alev alarak yanmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Gülseren Velioğlu ile çay işçisi oldukları öğrenilen Afgan uyruklu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

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