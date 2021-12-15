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Trabzon’da halk ozanı Yunus Emre şiirlerle anıldı

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde halk ozanı Yunus Emre'nin 700'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.
Trabzon’da halk ozanı Yunus Emre şiirlerle anıldı

Akçaabat Belediyesi tarafından halk ozanı Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yılı nedeniyle Erol Günaydın Sanat Merkezinde anma programı düzenlendi. İlahiler seslendirilen programda drama gösterisi sahnelendi. Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre’nin sevilen eserlerinden seçme şiirler okundu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Yunus Emre yaşantısı ile anlatmak istedikleri ile bizlere çok şey öğretti. Ben de dilimin döndüğünce bu şiirle sizlere bir şeyler anlatmak istiyorum" diyerek Yunus Emre'nin 'Bana Seni Gerek Seni' şiirini okudu. Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ise 'İlim kendin bilmektir' şiirini seslendirdi.

Program sonunda şiir seslendirenlere plaketleri verildi.

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