Trabzon'da örtü yangını

Trabzon’da, merkeze bağlı Akyazı Mahallesi’nde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerin söndürüldüğü bölgede dik ve engebeli arazide, soğutma çalışmasına başladı.

Trabzon’da, merkeze bağlı Akyazı Mahallesi’nde, saat 23:30 sıralarında çalılık alanda örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Yolu olmayan dik ve engebeli arazideki yangına güçlükle müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

SÖNDÜRÜLDÜ

Trabzon’da, merkeze bağlı Akyazı Mahallesi’nde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerin söndürüldüğü bölgede dik ve engebeli arazide, soğutma çalışmasına başladı.