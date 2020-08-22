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Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte yağış nedeniyle 21 iş yeri ve 3 evi su bastı.
Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Öğle saatlerinde başlayan sağanağa kent sakinleri hazırlıksız yakalandı. Yağışın etkisini artırmasıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. 

Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı kesimlerinde biriken su nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Ortahisar ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki yolun bir bölümünde çökme meydana geldi, rögarlar taştı.

Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ekipleri, sorun yaşanan bölgelere müdahalede bulundu.

Öte yandan, Atatürk Alanı'ndaki İskenderpaşa Camisi'nin avlusunda cuma namazı kılanlar, sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ortahisar ilçesinde yağış nedeniyle 21 iş yeri ve 3 evi su bastı.

Bunun üzerine TİSKİ'de görevli 61 personel tarafından 32 iş makinesiyle su tahliyesi yapıldı.

Uzunsokak'ta bulunan iş merkezinin zemin katında faaliyet gösteren iş yerinin sahibi Müzeyyen Öztürk, AA muhabirine, sağanak nedeniyle dükkanının zarar gördüğünü söyledi.

Öztürk, belediye ekiplerinin gelmesiyle tahliye işlemi başlatıldığını dile getirerek, "Tahminim yaklaşık 80 bin lira zararım var. Birçok ahşap ürünüm zarar gördü. İş yerimin duvarlarından sular aktı." dedi.

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