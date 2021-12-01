  • BIST 1.828,33
  • Altın 764.56214
  • Dolar 13.4054
  • Euro 15.1971
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Trabzon'da şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinin acil servis binasının metal çatı kaplamasının bir bölümünün uçması sonucu 3 araç zarar gördü.
Trabzon'da şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu

Trabzon'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Ortahisar, Arsin ve Yomra ilçelerinde ağaçlar devrildi.

Bazı bölgelerde fırtına nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu enerji kesintileri yaşandı.

Ortahisar ilçesindeki Kalkınma Mahallesi'nde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinin acil servis binasının metal çatı kaplamasının bir bölümü uçtu. Çatıdan düşen parçalar, bahçedeki 3 araca zarar verdi.

Fırtına dolayısıyla Kalkınma Mahallesi ve Fatih Mahallesi'nde iki evin de çatısı uçtu. Evlerin önündeki sokakta park halinde bulunan 4 araç, çatıdan düşen parçalar nedeniyle zarar gördü, bir elektrik direğinin de telleri koptu.

İtfaiye ekipleri çatıların uçtuğu bölgelere sevk edilirken vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Polis tarafından trafiğe kapatılan sokaklarda Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşük faizle, üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz01 Aralık 2021 Çarşamba 09:51
  • Bakanlık duyurdu: Operasyon başladı01 Aralık 2021 Çarşamba 09:45
  • Trabzon'da şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu01 Aralık 2021 Çarşamba 09:30
  • Ankara'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü01 Aralık 2021 Çarşamba 09:19
  • Başkentte kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi30 Kasım 2021 Salı 16:53
  • Konya'da şiddetli lodos ev ve iş yerlerinin çatısını uçurdu30 Kasım 2021 Salı 16:50
  • Bir ilimizde vaka sayısı 100'ün altına düştü30 Kasım 2021 Salı 16:38
  • TBMM Başkanı Şentop, Katar heyetini kabul etti30 Kasım 2021 Salı 16:09
  • Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı!30 Kasım 2021 Salı 15:54
  • Edremit Körfezi'nde deniz suyunun sokaklara ilerlemesini önlemek için set kuruluyor30 Kasım 2021 Salı 15:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti