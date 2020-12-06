  • BIST 1.331
  • Altın 461,382
  • Dolar 7,8023
  • Euro 9,4809
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 4 °C
»

Trabzon'dan 52 ülkeye fındık ihracatı

Türkiye'den eylül-kasım dönemini kapsayan yeni sezonda yapılan 557 milyon 596 bin 680 dolarlık fındık ihracatının 178 milyon 217 bin 872 dolarlık kısmı Trabzon merkezli firmalarca gerçekleştirildi.
Trabzon'dan 52 ülkeye fındık ihracatı

Türkiye'den yeni ihracat döneminin ilk üç ayında yapılan 557 milyon 596 bin 680 dolarlık fındık ihracatının 178 milyon 217 bin 872 dolarlık kısmına Trabzon merkezli firmalar imza attı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, yılın eylül-kasım döneminde 81 bin 421 tonluk fındık ihracatı karşılığında 557 milyon 596 bin 680 dolar gelir elde etti.

Bu dönemde Trabzon merkezli firmalar, 26 bin 460 ton fındık ihracatı karşılığında 178 milyon 217 bin 872 dolar döviz girdisi sağladı. Böylece Trabzon merkezli firmalar, toplam fındık ihracatının gelir bakımından yüzde 32'sini gerçekleştirdi.

Yeni ihraç sezonunda Trabzon'dan fındık ihraç edilen ülke sayısı 52 oldu. En fazla fındık, İtalya, Almanya ve Fransa'ya satıldı.

İtalya'ya bu dönemde 53 milyon 483 bin 48 dolar, Almanya'ya 21 milyon 55 bin 617 dolar, Fransa'ya da 15 milyon 261 bin 127 dolar değerinde fındık satıldı.

"2021 yılı ilk çeyreğinden sonra piyasalar hareketlenebilir"
DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, AA muhabirine, sezonun ilk üç ayında fındık ihracatının önceki sezonlara oranla çok durgun seyrettiğini belirterek, bu durumun da tamamen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının alıcı firmalar üzerindeki psikolojik baskısından kaynaklandığını ifade etti.

Alıcı firmaların salgın yayılımının artması nedeniyle piyasaların kapanabileceği endişesi taşıdığının altını çizen Cirav, aşının bulunması ve olumlu etkilerinin görülmeye başlamasıyla 2021 yılı ilk çeyreğinden sonra piyasaların hareketlenebileceğini bildirdi.

Cirav, piyasalardaki hareketlenmenin, aşının olumlu sonuçlarının ortaya çıkmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı05 Aralık 2020 Cumartesi 11:34
  • Ereğli Balık Hali'nde en sakin mezat05 Aralık 2020 Cumartesi 11:33
  • Yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil listesine 10 hayvan eklendi05 Aralık 2020 Cumartesi 11:32
  • Türk firma tavuk ayağıyla girdiği Çin pazarında hedef yükseltti05 Aralık 2020 Cumartesi 11:31
  • İpek böcekçiliği projelerine yüzde 100 hibe desteği verilecek05 Aralık 2020 Cumartesi 10:57
  • Hazine haftaya 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek04 Aralık 2020 Cuma 14:40
  • TSPB, Türkiye sermaye piyasalarının yabancı yatırımcılara anlatılması konusunda aktif rol alacak04 Aralık 2020 Cuma 14:40
  • Bakan Selçuk: İşçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz04 Aralık 2020 Cuma 14:27
  • 2020 yılı hayvancılık desteklemelerinin uygulama usul ve esasları belli oldu04 Aralık 2020 Cuma 13:53
  • Bakan Elvan: "İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak"04 Aralık 2020 Cuma 13:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti