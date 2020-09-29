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Trabzon'dan 8 ayda 676,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Trabzon'dan yılın ocak-ağustos döneminde 676 milyon 776 bin 417 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Trabzon'dan 8 ayda 676,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, kentten yılın 8 ayında 117 ülkeye 306 bin 997 tonluk ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu ihracattan 676 milyon 776 bin 417 dolar kazanç elde edildi.

İtalya, Almanya ve Rusya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.

Trabzon'dan bu dönemde İtalya'ya 118 milyon 869 bin 537, Almanya'ya 95 milyon 366 bin 846 ve Rusya'ya da 88 milyon 341 bin 504 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Önceki dönemden farklı olarak Gana, Paraguay, Nikaragua, Yemen, Cibuti, Uganda, Bahreyn, Suriye, Nijerya, Honduras, Hırvatistan, Mauritius, Kenya, Jamaika ve Moritanya da ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında yer aldı.

Fındık ve mamulleri ilk sırada
Kentten yapılan ihracatta 467 milyon 491 bin 657 dolarla fındık ve mamulleri başı çekti.

Fındık ve mamulleri ihracatını 85 milyon 166 bin 875 dolarla yaş meyve ve sebze, 54 milyon 75 bin 869 dolarla su ürünleri ve mamulleri ihracatı takip etti.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon'un bölge ve ülke ihracatında ön planda olduğunu söyledi.

Kentten bu dönemde 117 ülkeye 26 sektörden ihracat yapıldığını aktaran Kalyoncu, en fazla ihracat yapılan 3 sektörün fındık ve mamulleri, yaş meyve sebze ile su ürünleri ve mamulleri olduğunu ifade etti.

Kalyoncu, Trabzon'un ihracat potansiyelinin sürekli geliştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Söz konusu dönemde fındık ve mamulleri ihracatı değer olarak yüzde 6 artarken, yaş meyve sebze ihracatı yüzde 8, su ürünleri ve mamulleri ihracatı da yüzde 50 arttı. Gerek ihracat yapılan ülke çeşitliliğimizin gerekse ihracat potansiyelimizin ilerleyen günlerde artışını sürdüreceğine inanıyoruz. Beklentimiz yüksek."

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