Trabzonlular Kadırga Yaylası'nda eğlendi

Gümüşhane-Trabzon sınırındaki 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'nda şenlik düzenlendi.

Gümüşhane-Trabzon sınırındaki 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'nda, "Kadırga Otçular Yayla Şenliği" gerçekleştirildi.

Gümüşhane'nin Özkürtün, Kürtün, Trabzon'un ise Maçka, Şalpazarı, Tonya ve Beşikdüzü belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen geleneksel şenlik, kortej yürüyüşü ile başladı.

Davul ve zurna eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne, yöreye ait kıyafet giyinenlerin de aralarında bulunduğu kalabalık vatandaş grubu katıldı.

Şenlik alanında bir araya gelenler, kemençe eşliğinde horon tepti.

Sis ve yağmura rağmen vatandaşların ilgi gösterdiği şenlikte, pestil ve köme gibi yöreye özgü yiyeceklerin tanıtımı ve satışı yapıldı.

Yöre kadınlarının giyindiği rengarenk kıyafetlerin dikkat çektiği şenlikte mahalli sanatçılar konser verdi.

Şenliğe Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kaymakamlar ve belediye başkanları da katıldı.