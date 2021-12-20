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Trabzonluları heyecanlandıran kare!

Hatay maçı sonrası Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Nwakaeme'nin aynı uçakta İstanbul’a dönmesi ‘Yeni kontrat yakın’ yorumlarını güçlendirdi.
Trabzonluları heyecanlandıran kare!

2-0’lık Hatayspor galibiyetinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan dönüş yoluna geçerken, İstanbul uçağında ikilinin arasında sürpriz bir isim vardı: Anthony Nwakaeme...

Sakatlığı nedeniyle devreyi kapatan ve ülkesi Nijerya’ya gidecek olan 32 yaşındaki yıldız, uçakta Ağaoğlu ve Doğan ile koyu bir sohbete koyulurken, İstanbul’a indiklerinde de Başkan ve Nwakaeme arasındaki samimi diyalog, apronda devam etti.

Fanatik Gazetesi'nden Serkan Hacıoğlu'nun haberi "Yeni kontrat yakın" yorumlarını güçlendirirken, Trabzonsporlu taraftarları da fazlasıyla heyecanlandırdı.

Teklifi artırdılar

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Nwakaeme ile uzun süredir görüşme halinde bulunan Trabzonspor Yönetimi, Nwakaeme’ye en son 1.5 milyon Euro artı 750 bin Euro senelik imza parası teklif etmişti. Bu rakamın, çeşitli bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkması bekleniyor. Nwakaeme’nin Nijerya dönüşünde bu teklife kesin yanıt vermesi bekleniyor.

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