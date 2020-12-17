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Trabzonspor, 10. kupa hedefinde ilk maçta saf dışı kaldı

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı 9 kez müzesine getirmeyi başaran Trabzonspor, bu sezon kupadaki ilk maçında elendi.
Trabzonspor, 10. kupa hedefinde ilk maçta saf dışı kaldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 biten karşılaşmanın ardından penaltı atışları sonunda Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor, son 7 sezon içerisindeki en kısa kupa yolculuğunu yaşadı.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı finalde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek 9. kez müzesine getirmeyi başaran bordo-mavililerin, 10. kupa hedefi erken bitti.

Ligde 12 hafta sonunda topladığı 14 puanla 14. sırada yer alarak zirvenin uzağında kalan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefini gerçekleştiremedi.

Geçen sezon 9 karşılaşma oynamıştı
Karadeniz ekibi, kupaya uzandığı geçen sezon organizasyonun 5. turunda TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ı deplasmanda 2-1, sahasında da 4-1'lik galibiyetlerle tur atladı.

Son 16 turunda Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor ile tur mücadelesine çıkan Trabzonspor, ilk maçta sahasında rakibini 2-0 mağlup etti. Deplasmanda oynanan karşılaşmanın normal süresi ise ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Penaltı atışları sonucu bordo-mavililer, turu geçen taraf oldu.

Karadeniz ekibi, çeyrek finalde TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında zorlanmadı. Bordo-mavililer sahasında 5-0, deplasmanda 4-1'lik galibiyetlerle bir üst tura yükseldi.

Trabzonspor, yarı finalde de Fenerbahçe'yi sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1 yenerek finale adını yazdırdı, finalde de Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Geçen sezon kupada toplam 9 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, 8 galibiyet, 1 yenilgi alarak başarılı bir kupa serüveni yaşamıştı.

7 sezonun en kısa yolculuğu
Trabzonspor, 2013-2014 sezonunun ardından 7 sezon sonra ilk maçında kupaya veda etti. Söz konusu sezona tek maçlık eleminasyon sistemine göre yapılan 4. turdan başlayan Karadeniz ekibi, Balıkerispor'a deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.

Bordo-mavililer, 2014-2015 sezonu son 16 turunda, 2015-2016 sezonu son 16 turu, 2016-2017 grup aşaması, 2017-2018 sezonunda son 16 turu, 2018-2019 sezonu çeyrek finalde elenirken 2019-2020 sezonunda kupayı müzesine getirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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