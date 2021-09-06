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Trabzonspor 17 sezon sonra ilk 4 haftayı galibiyetle kapatmayı hedefliyor

Süper Lig'de hafta sonu Galatasaray'ı konuk edecek bordo-mavililer, rakibini yenmesi halinde 17 sezon sonra ligin ilk 4 haftasını kayıpsız geçecek.
Trabzonspor 17 sezon sonra ilk 4 haftayı galibiyetle kapatmayı hedefliyor

Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, hafta sonu ağırlayacağı Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde 17 sezon sonra en iyi ilk 4 haftayı geçirmiş olacak.

En son teknik direktör Ziya Doğan'ın görev yaptığı 2004-2005 sezonunun ilk 4 haftasında galip gelen bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile aynı başarıyı göstermenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi durumunda 17 sezon sonra ilk 4 haftayı galibiyetle kapatacak.

Bordo-mavililer, 2004-2005 sezonunun ilk 5 haftasında tüm maçlarını kazanmış ve en başarılı lig başlangıcını yapmıştı. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda ligi 77 puanla Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde ikinci sırada kapamıştı.

82 puanlı sezondan iyi başlangıç
Trabzonspor, ilk 3 haftalar itibarıyla bu sezon, 82 puan topladığı 2010-2011'den daha iyi bir başlangıç yaptı.

Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunun ilk 3 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanla Bursaspor'un ardından 2. sırada yer almıştı.

Geçen sezondan çok farklı
Trabzonspor, geçen sezon ilk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 5 puan toplamış ve ligde 12. sırada yer almıştı.

Karadeniz ekibi, haftayı galibiyetle kapatması halinde 12 puana ulaşacak ve geçen sezona 4 haftada 7 puanlık da bir fark atmış olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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