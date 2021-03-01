Trabzonspor 2021 yılındaki ilk yenilgisini aldı

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bu yıl oynadığı 11 lig maçında 9 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

2021 yılında daha önce oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmeyen bordo-mavililer, ilk yenilgisini Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Karadeniz ekibi, bu yıl 11 lig maçında 9 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.

Avcı ile iki yenilgi büyük maçlarda

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla kötü günleri geride bırakarak zirve yarışında kendine yer bulan Trabzonspor, büyük maçlarda ise zorlandı.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederken sahasında Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde üç büyük maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

18 maçta 2 yenilgi

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 18 lig maçında 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, 13 maçtan galibiyetle ayrılırken 3 maçta da berabere kaldı.

En son yenilgisini ligde 26 Aralık 2020 tarihinde alan bordo-mavililerin, 65 gün süren 10 maçlık yenilmezlik serisi de Fenerbahçe maçıyla noktalandı.