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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk peşinde

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek iç sahada 57 gün sonra kazanan bordo-mavililer, Ankaragücü'nü yenmesi halinde hem bu sezon deplasmandaki ilk 3 puanını alacak hem de 124 gün sonra dış sahada galip gelecek.
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk peşinde

Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü sahasında yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenerek 57 günlük galibiyet özlemine son veren Trabzonspor, bu kez Ankaragücü karşısında deplasmandaki hasrete son vermeye çalışacak.

Ligin 3. haftasında iç sahada Yeni Malatyaspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından 3 puana hasret kalan Karadeniz ekibi, 5 maçlık galibiyet hasretini Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında sonlandırdı.

Dış sahada 124 gündür kazanamayan Trabzonspor, şimde de deplasmandaki galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. En son dış sahada geçen sezon 25 Temmuz'da oynanan ligin son haftası maçında Kayserispor karşısında 2-1 galip gelen Karadeniz ekibi, bu sezon dış sahada hiç kazanamadı.

Bu sezonki deplasman maçları 
Trabzonspor, ligin ikinci haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanında 0-0, ligin 4. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1-1 berabere kalırken ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu, ligin 8. haftasında da Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü.

Trabzonspor, bu sezon 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan toplayabildi.

Art arda 2 galibiyet peşinde
Trabzonspor, Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez deplasmandan galibiyetle dönmenin yanı sıra ilk kez de art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

Geçen sezon 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Karadeniz ekibi, bu sezon 9 haftalık bölümde sadece 2 galibiyet alırken hiç üst üste 2 maç kazanamadı.

3 çalıştırıcı görev yaptı
Trabzonspor, İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ve Futbol İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde deplasmanda galip gelememişti.

Bordo-mavililer, Newton yönetiminde Yukatel Denizlispor ve Gaziantep Futbol Kulübü ile berabere kalmış, Fenerbahçe'ye mağlup olmuş, Futbol İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde de Aytemiz Alanyaspor maçından beraberlikle ayrılmıştı.

Karadeniz ekibi, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iç saha galibiyet hasretinin giderilmesinin ardından 27 Kasım Cuma günü Ankaragücü karşısında dış sahada da galibiyet hasretine son vermenin mücadelesini verecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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