  • BIST 1.538
  • Altın 412,719
  • Dolar 7,0235
  • Euro 8,4942
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde durdurulamıyor

Süper Lig'de Gaziantep'i sahasında 1-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesinin ardından adeta durdurulamıyor.
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde durdurulamıyor

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Avcı'nın görev yaptığı 16 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve tek mağlubiyet alarak 39 puan elde etti.

İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ligin 25. haftası sonunda puan cetvelinde 12 sıra tırmanışa geçerek 45 puanla dördüncülükte kendine yer buldu. Trabzonspor, Avcı ile alt sıralardan kurtularak zirve yarışının içine girdi.

Yüksek puan ortalaması
Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında 0,75 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken Abdullah Avcı ile çok daha başarılı görüntü ortaya koydu.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 16 maçta topladığı 39 puanla maç başına 2,43 puan ortalaması yakalamayı başardı.

Oynadığı maçlar
Trabzonspor, Avcı döneminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-0), Ankaragücü (0-1), Çaykur Rizespor (2-1), Atakaş Hatayspor (0-1), Fatih Karagümrük (1-2), Göztepe (1-0), İttifak Holding Konyaspor (3-1), Gençlerbirliği (1-2), Beşiktaş (1-2), Yukatel Denizlipor (1-0), Yeni Malatyaspor (0-2) ve Gaziantep'i (1-0) mağlup etti.

Karadeniz ekibi, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1, Hes Kablo Kayserispor ile dış sahada 0-0, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, Avcı döneminde tek yenilgisini ise Galatasaray karşısında sahasında 2-0'lık sonuçla aldı.

Geçen sezonki seriyi yakaladı
Trabzonspor, son 6 haftada kazanarak geçen sezonki galibiyet serisini de yakaladı.

Karadeniz ekibi, deplasmanda 1-1'lik Antalyaspor beraberliğinin ardından Gençlerbirliği'ni Ankara'da 2-1, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi. Daha sonra Beşiktaş deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0, Gaziantep'i de evinde 1-0 mağlup ederek 6 maçtan 18 puan çıkardı.

Trabzonspor, geçen sezon 16 ile 21. haftalar arasında 6 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Averajı düzeltti
Ligin ilk 8 haftasında 10 gol atarak kalesinde 15 gol gören Trabzonspor, teknik direktör Avcı ile averajını da düzeltti.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki 16 maçta 21 gol atarken kalesinde 9 gol görerek artı 12'lik averaj yakaladı.

İlk 8 haftada eksi 5 averajı bulunan bordo-mavililerin averajı böylelikle artı 7'ye yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk boksör Ukrayna’da altın kemer kazandı13 Şubat 2021 Cumartesi 20:44
  • Yağlı güreşçilere yeni müjde13 Şubat 2021 Cumartesi 18:49
  • Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda kazandı13 Şubat 2021 Cumartesi 06:49
  • Galatasaray - Kasımpaşa maçının saati değişti!12 Şubat 2021 Cuma 15:37
  • Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı12 Şubat 2021 Cuma 11:56
  • İtalya Serie A'da zirve oynayan takımları golcüleri taşıyor12 Şubat 2021 Cuma 11:21
  • Bakan Kasapoğlu'nun Viranşehirli köylülere verdiği tenis kortu sözü gerçekleştirildi12 Şubat 2021 Cuma 11:14
  • Fatih Karagümrük'ün konuğu Fenerbahçe12 Şubat 2021 Cuma 10:26
  • Futbolda Süper Lig 25'inci, TFF 1. Lig 21'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek12 Şubat 2021 Cuma 10:02
  • Mustafa Yılmaz: Antalyaspor inşallah kupayı alır11 Şubat 2021 Perşembe 20:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti