Trabzonspor, Adana Demirspor maçına hazır

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda son hazırlıklarını yapan bordo-mavili ekip, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.
Antrenmana tedavisi devam eden Anders Trondsen katılmazken, sakatlıklarında düzelme görülen Djaniny ile kaleci Erce Kardeşler ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Trabzonspor-Adana Demirspor karşılaşması yarın Trabzon'da saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
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