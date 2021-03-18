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Trabzonspor, Ankaragücü karşısında sahasındaki kötü gidişatı sonlandırmak istiyor

Ligde evinde oynadığı son 2 karşılaşmada Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-1 mağlup olarak zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Ankaragücü karşısında 3 puanı hanesine yazdırmanın mücadelesini verecek.
Trabzonspor, Ankaragücü karşısında sahasındaki kötü gidişatı sonlandırmak istiyor

Süper Lig'de 20 Mart Cumartesi günü Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor, sahasındaki kötü sonuçlara son vermeye çalışacak.

Ligde evinde oynadığı son 2 karşılaşmada Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-1 mağlup olarak zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Ankaragücü karşısında 3 puanı hanesine yazdırmanın mücadelesini verecek.

Karadeniz ekibi, bu sezon sahasında 14 maçta 22 puan toplarken, dış sahada 15 karşılaşmada ise 30 puan alarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3 mağlubiyeti de sahasında yaşadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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