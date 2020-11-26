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Trabzonspor, Ankara’ya gitti

Trabzonspor, Süper Lig'in 10’uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için Ankara’ya gitti.
Trabzonspor, Ankara’ya gitti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, daha sonra havalimanına gelerek saat 19.00’da özel uçakla Ankara’ya hareket etti.

Trabzonspor’un MKE Ankaragücü maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Edgar Ie, Hugo, Pereira, Serkan, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdulkadir Parmak, Safa, Ahmet, Abdulkadir Ömür, Bilal, Nwakaeme, Diabate, Ekuban, Afobe, Djaniny olmak üzere toplam 22 oyuncu yer aldı.

Bordo mavililer, yarın saat 19.30’da Eryaman Stadyumu’nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

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