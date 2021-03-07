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Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp: Bu çatının altında tek bir amaca odaklanmalıyız, Trabzonspor'a

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, "Kulübümüzü de kişisel ihtiraslarımıza ve hırslarımıza kurban etmeden, deyim yerinde ise kayıkçı kavgası yapmadan bu çatının altında tek bir amaca odaklanmalıyız, Trabzonspor'a." dedi.
Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp: Bu çatının altında tek bir amaca odaklanmalıyız, Trabzonspor'a

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, kulüp yönetim kurulu üyesi Dursun Ali Sakarya ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinin yeni hizmet binasını ziyaret ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mehmet Yiğit Alp, burada yaptığı açıklamada, göreve başladıkları günden itibaren doğru yatırımlarla bugünkü noktaya geldiklerini belirterek, "Gerek ekonomik, gerek sportif anlamda önemli projeleri hayata geçirdik, geleceğe yönelik dikkatli adımlar attık. Çok kötü bir noktadan buralara ulaştık. Biz dahil hiç kimse bugüne bakarken o günleri unutmamalı. Elbette tüm bunları camiamız ve taraftarlarımızla beraber başardık. Daha iyisi için motivasyonumuzu yitirmeden yolumuza devam etmek zorundayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan, kulübümüzü de kişisel ihtiraslarımıza ve hırslarımıza kurban etmeden, deyim yerinde ise kayıkçı kavgası yapmadan bu çatının altında tek bir amaca odaklanmalıyız, Trabzonspor'a. Bunun dışında yapılan her şey kulübümüze zarar verir." diye konuştu.

"Avcı ile uzun süre çalışılmasından yanayım"
Alp, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzelerine getirdiklerini ve uzun bir süre sonra kupa hasretine son verdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Geçen sezon şampiyonluk hedefimizi maalesef gerçekleştiremedik. Bu sezon da zirve mücadelesini sonuna kadar vereceğiz. Trabzonspor'un hedefi her zaman zirvedir. Trabzonspor'umuz bir hikaye yazıyor. Hikayenin sonunu inşallah şampiyonlukla bitirmek istiyoruz. Hocamız Abdullah Avcı, farklı bir insan. Hocalığı da insanlığı da çok güzel. Müthiş bir karakter. Nihayetinde yaptığı iş ortada. Trabzonspor ile Türkiye Kupası ve Süper Kupa dahil olmak üzere 21 maça çıktı. Bu maçların 15'ini kazandı, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Süper Kupa'yı müzemize getirdi. Süper Lig'de 19 maça çıktı. 14 galibiyeti, 3 beraberliği, 2 mağlubiyeti var. Ligde topladığı puan 45. Maç başı puan ortalaması 2,5'a denk geliyor. Kendisiyle uzun süre çalışılmasından da yanayım. Çünkü başarı hemen gelmiyor. Bir süreç ve yapılanma gerektiriyor. Sayın Avcı da buna çok uygun bir isim. Hem altyapımızdan hem de transfer edeceğimiz yerli ve yabancı oyuncularla güçlü bir Trabzonspor'u oluşturacağından şüphem yok."

Ziyaretin ardından TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, yeni binanın hizmete açılmasında yaptığı katkılarından dolayı Mehmet Yiğit Alp'e plaket verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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