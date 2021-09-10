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Trabzonspor Avcı ile yenilmiyor

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde 15 maçtır yenilgi yüzü görmedi.
Trabzonspor Avcı ile yenilmiyor

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yenilgiyi unuttu.

En son teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 15 lig maçını kaybetmedi.

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 186 gündür bileği bükülmedi.

Sadece 3 mağlubiyet
Trabzonspor, teknik direktör Avcı ile ligde 35 maçta sadece 3 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken 11 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

2019-2020 sezonundaki seriyi yakalayacak
Trabzonspor, Galatasaray karşısında mağlubiyetle ayrılmaması halinde 2019-2020 sezonundaki yenilmezlik serisini yakalayacak.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 16. haftası ile 31. haftası arasında oynanan 16 lig maçında yenilgi yüzü görmemişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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