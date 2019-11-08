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Trabzonspor Avrupa defterini kapattı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor, Rusya ekibi Krasnodar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
Trabzonspor Avrupa defterini kapattı

Krasnodar ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Krasnodar Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Krasnodar'ın gollerini 27 ve 35. dakikalarda Manuel Fernandes, 90+3'te Ignatyev kaydetti. Trabzonspor'un golü 90+4'te Nwakaeme'den geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 1 puanda kaldı. Krasnodar 6 puana yükseldi. Temsilcimiz Trabzonspor matematiksel olarak gruptan çıkma şansını yitirdi.

Temsilcimiz grubun 5. maçında 28 Kasım'da Getafe'yi konuk edecek. Krasnodar ise deplasmanda Basel ile karşılaşacak.

Krasnodar: 3 - Trabzonspor: 1

Stat: Krasnodar

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa)

Krasnodar: Kritsyuk, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson (Dk. 77 Kambolov), Vilhena, Manuel Fernandes (Dk. 63 Utkin), Suleymanov, Ari (Dk. 66 Ignatyev), Stotski

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Campi, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 87 Yusuf Sarı), Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj (Dk. 65 Nwakaeme), Muhammet Akpınar (Dk. 72 Sörloth)

Goller: Dk. 27 Serkan Asan (Kendi kalesine), Dk. 34 Manuel Fernandes, Dk. 90+3 Ignatyev (Krasnodar), Dk. 90+4 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Spajic (Krasnodar), Dk. 63 Avdijaj, Dk. 64 Campi (Trabzonspor)

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