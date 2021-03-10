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Trabzonspor 'bağımsız ve tarafsız' spor yargısının oluşturulması gerekçesiyle FIFA'ya başvuruda bulundu

Trabzonspor Kulübü, Türk futbolunda "bağımsız ve tarafsız" bir spor yargısının oluşturulması gerekçesiyle FIFA'ya başvuruda bulundu.
Trabzonspor 'bağımsız ve tarafsız' spor yargısının oluşturulması gerekçesiyle FIFA'ya başvuruda bulundu

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 1923'ten beri FIFA, 1962 yılından itibaren de UEFA üyesi olduğu hatırlatılarak, TFF'nin bağlı olduğu FIFA ve UEFA düzenlemelerine uyma mecburiyetinde bulunduğu aktarıldı.

Türk futbolunun hak ettiği konuma gelebilmesi ve marka değerinin artırılmasının, bağımsız ve tarafsız bir spor yargısının oluşturulması, kurul üyelerinin atanmasında çıkar çatışmasına neden olabilecek keyfi uygulamalardan kaçınılması ile mümkün olduğu belirtilen açıklamada, "Adaletin olmadığı yerde adil rekabet olmaz. Ne yazık ki çeşitli etkenlerden dolayı sağlanamayan adalet, ülke futbolumuzun bir numaralı sorunu haline gelmiştir. 2020 yılı başında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Ali Rıza ve Diğerleri hakkında verilen kararda, mahkemeye yansıyan ihlalin ülkemizde futbol uyuşmazlıklarının çözümündeki sistematik problemleri ortaya çıkardığı belirtilerek, Tahkim Kurulunun TFF Yönetim Kurulu'ndan bağımsız olmasını sağlamak başta olmak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması istenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Yaklaşık 6 ay önce TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılan başvuru neticesinde, Ombudsmanlık müessesesinin 5 Ocak 2021'de TFF kurullarının bağımsız olmadığı, kurul kararlarının gerekçeli olmadığı, bu anlamda kanunlara uygunluk, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kararların gerekçeli olması ilkelerine uygun davranmadığı, buna dair düzenlemelerin ise ivedilikle yapılması gerektiğine dair bir tavsiye kararı yayınlandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizler bu kararları çok önemsiyor ve çok değerli buluyoruz. Türk futbolunda adaletin ve sonrasında "Fair play", "Adil oyun" kavramının yerleşebilmesi için TFF bünyesindeki kurulların bağımsız, tarafsız ve şeffaf olması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda ülke futboluna faydalı olduğu bilinci ve inancıyla gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını sağlamak adına Kulüpler Birliğinin de desteğini alarak FIFA'ya tarihi bir başvuru gerçekleştirdik. Bu başvuruyla fair play, adil oyun koşullarının en kısa sürede sağlanabilmesi için TFF kurullarının, bağımsızlığını kazanmasını sağlayacak, FIFA kriterlerine uygun adımların atılmasını amaçlıyoruz. Kulübümüz tarafından gerçekleştirilen bu başvuru sadece Trabzonspor veya diğer kulüplerin değil, futbolun tüm paydaşları ve futbolumuzun marka değerini artırmaya yönelik, ülke futbolumuzun geleceği adına bir mihenk taşı olacaktır. Bizler, adaletsizlikten pay değil adalet istiyoruz. Herkes için, her kulüp ve her kişi için eşit şartlarda adil ortamın sağlanmasını istiyoruz. Futbol oyununun 'fair-adil' olmasını istiyor, bekliyor ve talep ediyoruz. Trabzonspor Kulübü olarak bunun öncüsü olsak bile, bu standardı tüm kulüplerimiz ve futbol ailesi ile birlikte sağlamak zorundayız. Ülkemiz için, en sevdiğimiz oyun olan futbol için hep birlikte mücadele edeceğiz ve hep birlikte başaracağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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