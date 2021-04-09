Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Bugün, yarınlara daha umutlu bakan bir camiamız var"

Ağaoğlu, "Trabzonspor'u profesyonelce yönetilen bir kulüp haline getirdik. Altyapımızı daha da güçlendirdik." dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'u profesyonelce yönetilen bir kulüp haline getirdiklerini, altyapıyı daha da güçlendirdiklerini belirterek, "Bugün, yarınlara daha umutlu bakan bir camiamız var."dedi.

Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında, kulübün ekonomik ve sportif alanda yaşadığı en zor dönemlerinden birinde göreve talip olduklarını aktardı.

Göreve geldiklerinde tarihin Nisan 2018'i gösterdiğini anımsatan Ağaoğlu, "Geldiğimizde umut yoktu, umutsuzluk vardı. Geldiğimizde mutluluk yoktu, mutsuzluk vardı. Geldiğimizde ekonomi yoktu, iflasa doğru sürüklenen Trabzonspor vardı. Geldiğimizde başarı yoktu, başarısızlığa mahkum edilmiş takım vardı." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, camianın kendilerinden tek beklentisinin, "Kulübü ayakta tutsunlar yeter" olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Üç yıl önce bu koltuğa oturduğumda arkadaşlarıma şunu söylemiştim. 'Evet, durum çok kötü. Ancak şunu unutmayalım. Trabzonspor'un olduğu her yerde umut vardır. Biz doğru yöneteceğiz ve sonunda başaracağız.' Dünü anlatmak çok kolaydır. Bugünü yaşamak değerlidir. Ama en zoru yarınları inşa etmektir. Bizler politikamızı hep bu doğrultuda yürüttük. Önce kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirdik. Ardından sportif anlamda büyük bir yapılanmaya gittik. Trabzonspor'u profesyonelce yönetilen bir kulüp haline getirdik. Altyapımızı daha da güçlendirdik. Bugün, altyapısıyla varoluş felsefesine uygun hareket eden Trabzonspor var. Bugün, üreten, ürettiğini satabilen bir Trabzonspor var. Bugün, ekonomisini doğru şekilde yöneten Trabzonspor var. Bugün hem borsada hem de transfermarkette Türkiye'nin en değerli kulübü var. Bugün, sürekli olarak zirve yarışının içerisinde olan Trabzonspor var. Bugün, yarınlara daha umutlu bakan bir camiamız var."

"Trabzonspor haksızlığa en fazla uğrayan kulüpler arasında"

Trabzonspor'un her zaman adaletin yanında yer almış bir kulüp olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, "Bu kuruluş felsefemizin temel öğeleri arasındadır. O felsefeyi yaşatmak da birincil görevimizdir. Futbolun sadece sahada oynanan bir oyun olduğunu, bu güzel oyunu takımlarına gönül vermiş milyonlarca taraftara temiz şekilde izletmenin çok zor olmadığına inanıyoruz." yorumunda bulundu.

Ağaoğlu, maalesef Türkiye'de futbolun masada oynanıp, sahada kazanıldığına dair genel bir kanaat olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Trabzonspor yıllardır haksızlığa en fazla uğrayan, haksızlıklara karşı da en fazla mücadele veren kulüpler arasında ilk sıradaki yerini alıyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren yaptığımız bütün çalışmalara rağmen, futbolda adalet kavramının sahaya yansımadığını gördük. Bundan hareketle geçen ay FIFA'ya TFF kurullarının bağımsız olmadığını belirten başvurumuzu yaptık. Bu konuda Kulüpler Birliği'nin de desteğini aldık. Başvurumuzu gerek yurt dışındaki avukatlarımız, gerekse biz dikkatle takip ediyoruz."

Bankalar Birliği ile yaklaşık iki yıl önce borçların yapılandırmasına yönelik yaptıkları anlaşmayı da geçen ay revize ettiklerini belirten Ağaoğlu, anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını diledi.

Ağaoğlu, "Bugünü dünden daha aydınlık Trabzonsporumuzun şüphesiz ki yarını da bugünden daha iyi, daha huzurlu, daha mutlu ve daha başarılı olacaktır." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Yönetim Kurulundaki arkadaşlarım, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve ekibi, futbolcu kadromuz ve çalışanlarımız camiamızın hak ettiği sevinçleri yaşayabilmesi için var gücüyle çalışmaktadır. Bu çalışkanlığın sonucunu da hep birlikte alacağımızdan eminim."